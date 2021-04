Rrëfimi prekës i familjarit: I pash nga kulmi serbët duke ma vrarë nënën dhe katër motrat

Ai ka rrëfyer për ATV se si forcat serbe ia kanë vrarë nënën dhe katër motrat e tij në oborr të shtëpisë.

“Në vendin ku ishim unë me mixhën aty nuk hyrën brenda dhe vetëm e hudhën një bombë, ndërsa aty ku ka qenë nana me motrat ata i kanë marrë i kanë qit në mes të oborrit dhe aty ka ndodh vrasja. Unë prej atij momenti ku jemi sulmu na, unë kom hyp në kulm të shtëpisë i cili ka qenë i granatum dhe nana në ato momente ka qenë ende gjallë, ka lyp ujë po s’ka pas mundësi me u afru pasi kanë qenë të rrethekum, unë veç i kom përcjell prej kulmit s’kisha mundësi se si dilsha posht më vrajshin edhe mu tani mas datës 27 në mbrëmje jam largu, ata i kom lan aty hale”, ka thënë Gashi.

Ai shton se edhe pse kanë ikur 22 vite nuk ka kurfarë lajmi për gjetjen e trupit të nënës dhe motrave.