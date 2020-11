Rrëfimi i vajzës nga Gjilani që përjetoi tmerrin e sulmit terrorist në Vjenë: Shpresoj të jetë i fundit në botë

Anipse shumë prej qytetarëve kishin dalur në një mbrëmje të zakonshme qendrës së Vjenës, gjithçka u rrënua brenda minutave.

Disa të dyshuar filluan të shtënat me armë, duke rrezikuar gjithë ata që ishin të pranishëm në atë zonë.

E pranishme në këtë situatë mjaftë të vështirë ishte edhe një kosovare nga qyteti i Gjilanit.

Lidhur me këtë lajmi.net ka kontaktuar Ermira Jerliun, vajza nga Gjilani e cila përjetoi tmerrin e natës së sulmit në Vjenë.

Ermira tregoi se për të ishte një ditë e zakonshme, por që pas 15 minutash qëndrimi në sheshin kryesor të Vjenës, kanë dëgjuar edhe të shtënat e armëve ku edhe filloi të krijohet panik i madh.

Ajo tha se bashkë me shoqet e saj kanë vrapuar nëpër rrugë të ndryshme, pa ditur destinacioni se ku do të ndalojnë.

Ermira tha se më pas janë strehuar në bodrumin e një lokali, ku kanë qëndruar rreth dy orë, e ku ishin afro 30 persona.

“Ka qenë një ditë e zakonshme, pasi mbarova aranzhimet studentore pasi jam studente e nivelit master në Universitetin e Vjenës, vendosëm me dy shoqet e mija të bëjmë një shëtitje në qendër të qytetit më saktësisht u ulem në një ndër kafet në sheshin kryesor të Vjenës, pas përafërsisht 15 minutash qëndrimi kemi dëgjuar të shtëna dhe zhurma të tmerrshme, ku si pasojë është krijuar panik i madh tek të gjithë njerëzit që ndodheshin aty e që vlen të përmendet se ka qenë një numër shumë i madh i njerëzve në mosha të ndryshme, pasi ishte nata e fundit para se të fillonte karantinimi dhe njerëzit kishin dalur të shfrytëzonin natën e fundit të lirë pa e ditur se kjo natë do të shndërrohej në natën më të tmerrshme të jetës sonë. Pasi kemi vrapu në rrugë të ndryshme, pa ndonjë destinacion dhe pa e ditur se çfarë është duke ndodhur kemi përfunduar në një lokal të ushqimit të shpejtë dhe ku jemi strehu në podrum, aty kemi qëndru për përafërsisht dy orë dhe kemi qenë diku rreth 30 persona. Përgjatë këtyre orëve kemi dëgjuar të shtëna e zhurma të frikshme, e nuk e dinim nëse jemi të sigurt apo jo”, tregoi Ermira.

Ajo tha se përgjatë dy viteve qëndrim në Austri asnjëherë s’është ndjerë e rrezikuar apo diçka e ngjashme, por që përgjatë gjithë kohës atë natë kanë qenë në rrezik pasi që të dyshuarit ishin ende të lirë.

“Pas kësaj kohe jemi njoftuar se duhet ta lirojmë lokalin dhe të shkojmë nëpër shtëpitë tona sa më shpejtë që është e mundur, mirëpo këtë rrugëtim e kemi bërë tejet të vështirë sepse kishim mungesë të një mjeti transportues, pasi që transporti publik ishte ndaluar dhe taksitë nuk guxonin të afroheshin në atë pjesë të qytetit, ku i dashuri im kishte arritur ta bindte një taksi që të na priste. Gjatë këtij rrugëtimi kemi qenë vërtetë të rrezikuara sepse sulmuesit ndodheshin ende të lirë dhe të shpërndarë, e çdo veturë që kalonte na jepte përshtypjen se mund të ishte veturë e sulmuesve ashtu siç edhe pritej”, shtoi ajo.

Fotografi të shumta janë publikuar atë natë nga mediat me prestigjioze në botë siç janë, BBC, NewYork times,e shumë të tjera, e një ndër fotografitë më të shpërndara ishte aty ku dukej edhe Emira.

E për këtë ajo tha se s’ka vërejtur as edhe një fotograf, pasi ishin ndjerë shumë të terrorizuara.

“Në këtë pjesë të rrugëtimi jemi fotografu nga një fotograf e cila më pas është shpërndarë gjithku, unë në ato momente as nuk e kam parë që dikush ka fotografu, pasi shihet edhe në fotografi sa të terrorizuara ishim, ishim duke vrapuar drejt e një rrugë pa destinacion, por me një qëllim, të dilnim gjallë nga aty.Austria është shpallur vendi më i sigurt për të jetuar, e unë nuk kam përjetuar asnjëherë diçka të tillë prej pothuajse dy viteve që jetoj në Vjenë e shpresoj që ky rast të jetë i fundit në gjithë botën. Të jem e sinqertë, ajo ditë ka qenë e mbushur me telefonata që s’janë ndalur asnjëherë nga familjarë e shoqëria, por edhe nga njerëz të panjohur për mua, të cilët më janë gjendur pranë, e kam qëndruar brenda siç edhe ka kërkuar policia. Uroj që komuniteti shqiptar që jeton në Vjenë, e veçanërisht ata që kanë qenë pjesë e tmerrit të jenë mirë”, përfundoi Ermira.

Duhet përkujtuar që gjatë këtyre muajve të fundit pati disa sulme terroriste në vende të ndryshme, derisa nga sulmi në Vjenë është qëlluar për vdekje njëri nga sulmuesit me prejardhje nga Maqedonia Veriore, por që jetonte në Austri e që disa nga të dyshuarit e tjerë vazhdojnë të jenë të lirë./Lajmi.net/