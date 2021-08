Rrëfimi i Fatmir Sejdiut për përballjen me vdekjen: Nuk di si ndodhi, veç kur e pashë veten në spital

Ai ka thënë se hera e parë kur ishte në rrezik serioz për jetën e tij, ishte gjatë kohës sa ishte fëmijë që nuk e mban mend mirë, por e ka të dëgjuar nga rrëfimet e familjarëve. Sejdiu ka thënë se babai i tij ishte në burg në atë kohë dhe si pasojë e sëmundjes ai kishte përfunduar në gjendje kome.

Ai ka ndarë me publikun reagimin interesant të gjyshit të tij kur i kanë treguar se Sejdiu ishte në gjendje të rëndë. “Tash e nginë baba çaj dhe i kalon”, kishte thënë gjyshi i Sejdiut, një reagim me të cilin ende qeshen në familjen e tij.

“Po, kam pasur situata të drejtpërdrejta. Më tregojnë një rrëfim për kohën kur kam qenë fëmijë, në dy tre vjetët e para, kur babën e kam pasë në burg. E di që kisha qenë me në gjendje kome. Unë nuk e mbaj mend, e kam nga tregimi. Gyshja dhe nëna ime reagojnë ashpër te gjyshi, djali po shkon çka me bo. Ai thotë tash e nginë baba çaj dhe i kalon. Ende qeshim me atë gjë”, ka thënë ish-presidenti në T7.

Një tjetër herë kur jeta e tij ka qenë në rrezik, ishte në vitin 1993 kur Sejdiut i ishte dhënë një injeksion, nga i cili ishte shkaktuar një reaksion i rrezikshëm dhe i shpejtë.

“Pastaj ka qenë një injeksion joprofesional, do t’ketë qenë penicilin i kaluar me kohën. Ka ndodhur në një nga shtëpitë e shëndetit në Prishtinë dhe kanë filluar oshtimat e mëdha të veshëve, trashje e gjuhës dhe ngërç. Në ato situata nuk mendon për asgjë tjetër, veç fëmijëve. Ishte viti ‘93”, ka rrëfyer Sejdiu.

Ndërkaq, një aksident komunikacioni në vitin 1996, për pak ka mundur t’ia marr jetën ish-presidentit, ku kishte gjetur vdekjen këshilltari i Ibrahim Rugovës, Xhavit Ahmeti. Ata ishin duke udhëtuar drejt Beogradit.

“Ka qenë edhe aksidenti i madh që ka marrë viktima, ka qenë një rrugë që ne, unë isha sekretar i LDK-së në atë kohë. Ka mbetë i vdekur Xhavit Ahmeti. Ishim në rrugë për në Beograd. Ka qenë viti ’96. Unë nuk di gjë për momentin kur ka ndodh aksidenti, e di kur e kam pa veten time në spital. Sa ka zgjatë ajo situatë nuk e di, kam pasur lëndime shumë të rënda, thyrje të kokës, dy fraktura shumë të mëdha. Një tronditje në tru që ka zgjatë për shumë kohë. Ishte edhe dhimbje e madhe për Xhavitin sepse ishim shokë të studimeve”, ka rrëfyer Sejdiu.