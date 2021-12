Rrëfimi i 39-vjeçares: Unë dua të bëjë një seks “treshe”, por burri më do vetëm për vete

Ky është rrëfimi i 39-vjeçares lidhur me një nga dëshirat e saj, transmeton lajmi.net.

Rrëfimi i plotë:

“Unë jam një grua amerikane 39-vjeçare dhe kam pasur lidhje poligame prej vitesh”.

“Kam shumë dëshirë që burri im të pajtohet për një treshe me një grua tjetër, por ai më do vetëm për vete”.

“Ne u takuam për herë të parë një aeroport në Arizona, kur po kthehesha për të vizituar gjyshen time”.

“Biseduam dhe më pas u ulëm së bashku në ulëset e aeroplanit. Ne biseduam vazhdimisht për nëntë orë udhëtim”.

“Nuk kisha takuar kurrë dikë si ai. Ai ishte i pashëm, beqar dhe intrigues. Ai zotëronte një apartament në Londër dhe shëtiti botën me punën e tij”.

“Pata një lidhje të rastësishme në shtetet ku ishim me katër gra dhe një burrë, por kënaqeshim njësoj me njëri-tjetrin”.

“Ky djalë mori numrin tim pas fluturimit dhe më vonë u takuam në Londër. Ne u takuam dhe unë rashë në dashuri me të”.

“I shpjegova rreth historisë sime të të qenit me partnerë të shumtë, por ai tha se do të dilte me mua nëse do të isha vetëm e tija”.

“Marrëdhënia jonë fillimisht ishte e shkëlqyer. Seksi ishte jashtë peshores. U martuam. Tani ai është 46 vjeç.

“Ne flasim rregullisht për të kaluarën time dhe e kam pranuar që më mungon shoqëria femërore. Këto ndjenja më zvarriten dhe më ngatërrojnë kokën”.

“Tani, pas dy vitesh, nuk ndihem e lumtur. Punoj me orar të plotë, plus të gjitha punët e shtëpisë, pastrimin dhe gatimin. Më vjen keq për pritjet e tij për mua si grua, veçanërisht pasi kam hequr dorë nga shumë gjëra për të qenë me të”

“ A do të më ndihmonte një treshe të ndihem më mirë apo do t`i hidhte krip plagës?”

“Ajo që më mungon është më shumë se seksi me një femër. Më mungon ngrohtësia e një marrëdhënieje me një femër me të njëjtin mendim”.

“Unë kam qenë i sinqertë me të për ndjenjat e mia, por nuk jam i sigurt se martesa jonë mund të mbijetojë”.

Përgjigjia e psikologes:

“Ju mungojnë femrat e tjera me të njëjtin mendim, por këtë mund ta gjeni përmes miqësisë. Ju keni hasur në një gungë në rrugë si shumë çifte, por jeni mësuar që të dashurit tu të përbashkët të merren me problemet e njëri tjetrit”.

“Një treshe nuk është si një marrëdhënie poligame. Mund të duket si një zgjidhje, por në të vërtetë do të shkruash vetëm mbi të çarat”.

“Thuaji burrit tënd se ndihesh e pakënaqur. Shpjegoji se keni pësuar një ndryshim të madh të stilit të jetesës dhe duket se po merreni me të gjitha punët e shtëpisë”.

“Jeta bashkëshortore është e ndryshme për ju të dy, ndaj flisni për një kompromis”. /Lajmi.net/