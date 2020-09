Rrëfimet rrëqethëse të dëshmitarëve për masakrën në familjen Deliu

Banorët e këtij fshati edhe pse ishin të strehuar në mal, përsëri u kapën nga forcat serbe, e që mosha më e vogël e të masakruarve ishte 6 muajsh ndërsa më e vjetra 94 vjeç.

Pjesëtarë, dëshmitarë e familjarë, tregojnë për tmerrin që e përjetuan në këtë masakër.

E mbijetuar e kësaj masakre, Liridona Deliu, thotë se nga familja e saj kanë shpëtuar vetëm katër anëtarë.

Derisa në mes emocionesh rrëfen për plagët dhe traumat që po i bartin si pasoj e kësaj masakre.

“Kemi shpëtuar nga masakra 4 anëtar të familjes, vëllai, motra edhe djali i axhës. Jem kanë në fund të arave na kanë granatua kemi pas shumë plagë të rënda na të tretë dhe në fund shkit na kanë marr prapë kanë mendua që jemi te vdekur….pas një kohe axha ka marr vesh që jemi gjallë dhe ka ardh na ka marr, shumë kemi plagë të rënda e trauma”, thotë ajo.

E Bajram Seferi, rrëfen momentin kur e kuptoi se vajza së bashku me familjen e saj u masakruan.

Ai në mes lotësh thotë për KosovaPress se po të ishte mbytur nga plumbi edhe dhimbja kishte me qen më e lehtë.

“Ademit po i them Adem rri qetu, çka te bahet me tan ne të bahet edhe me neve, katër here. Reja po ma ban Bac çka me ba a me shku edhe na me ta, thash jo. Qikes me i than nalmu me nda prej familjes nuk mujsha edhe shkoj. Ajo u ardh tu kajt e ka zatet ni kushëri i kish than Bacin kanë me mbyt e unë po pshtoj , e se ka dit që ajo do të vdes e unë do të jes…Vështir e kom përjeto, kom pas thanë me u mbyt prej plumbit është krejt tjetër sen, po këta janë masakruar në mënyrë barbare”, thotë ai.

Për Luljeta Elshani-Deliu, dita kur e kuptoj se babai, vëllau, e kunata me dy fëmijë, ishin masakruar, ka qenë dita më e kobshme.

“Një dajë i burrit po më thotë, tha a po vjen shkojmë në Abri por nuk tregojke për çka, se ai e kish pas dit që janë mbyt këta e unë nuk e disha. Tu shku teposhtë kur po i shoh tmerr. Thash çka u ba këtu një kojshi po ma bën tha, maspari i përmendi të vetit tani me tha Luljete qeshtu edhe Fazlia. Baba mu ka mbyt, vëllau, kunata dhe dy vajza të vllaut, ma në atë moment sen s’kom dit se me ka ra në zgabim”, thotë ajo.

Shaqir Veseli, thotë se kur ka arritur në vendin e ngjarjes i ka parë 23 kufoma në mes tyre fëmijë e gra shtatzëna.

Ai nga KosovaPress iu drejtua Eulex-it, për zbardhjen e këtij rasti për çka u shpreh i bindur, se këta të fundit e dinë se cili korpus serb ka qenë i pozicionuar në këtë fshat.

“Unë kam ardhur pikërisht sot 22 vite këtu ku ka qenë masakra në fshatin Abri, të nesërmen me 27 po i bjen kom ardhur në vendin e ngjarjes fikall vetëm, I kom pa 23 kufoma, ma të parën kufomë jam has në Ali Delin të cilit ia kishin pas pre kokën. I kom pa të gjitha masakrat fëmijë e gra, bile edhe gra shtatzëna….E kam një apel për Eulex për me zbardh këtë rast, se mirë e din Eulexi cili korpus i forcave serbe ka qenë i pozicionuar këtu dhe ata duhet me dhënë llogari për krimet në Kosovë”, thotë ai.

E Bashkim Deliu, po ashtu i mbijetuar i masakrës, thotë se institucionet tona për të gjitha këto krime, duhet të ngrehin padi për shtetin Serb.

“Këtë në këtë vend është masakruar familje Deliu, 16 anëtar të familjes Deliu i kemi gjet me Imerin në mënyrë më barbare. Prej moshës 6 javësh deri përmbi moshën 60 vjeçare…I bëj thirrje institucioneve tona me zbardh këtë rast sa më shpejt me i bo padi Serbisë, sepse këto krime i kanë bërë kriminelet Serb”, thotë ai.

Më 26 shtator 1998, forcat serbe masakruar 23 anëtarë të familjes Deliu në fshatin Abri të Epërme.