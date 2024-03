Rrëfehet Robert Berisha: Vajza e madhe ka ardhur në jetë kur s’kam qenë as i martuar e as në lidhje Këngëtari dhe moderatori Robert Berisha, gjatë diskutimit me fermerët e tjerë ka folur për vajzat e tij. Siç dihet Rene, është vajza e tij e vogël që e ka nga martesa me Nora Istrefin, por tashmë dyshja janë të ndarë, shkruan lajmi.net. Për Robertin ishte aluduar së ai ka edhe një vajzë tjetër, gjë që…