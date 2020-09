Rrëfehet qytetari që u rrah nga 4 policë, tregon çka çoi te rrahja

Ai ka rrëfyer në detaje tërë ngjarjen.

“Jam dalë dje në shesh me gru e me fëmijë edhe te lojërat, janë shku fëmija në kerret që janë me lu edhe një polici e pa maskën ngjystë të vendost’ edhe tha vendose maskën krejt edhe po e vendosi edhe i thash më fal po jom tu u marrë me fëmijë. Kur e përfunduam po kthehemi edhe të njetit policë, po me thonë… dokumentin për më të identifiku (e thotë me ton të lartë) thashë o vëlla gjithë kjo bërtimë, unë s’jom tu bo kurgjo se po më tuten fëmija, fëmijët ja nisen me kajtë, ja jepa dokumentit, edhe thanë që duhet me të identifiku në polici, ju thash s’ka problem, u bonen 7 minuta, edhe ju thash “o vëlla juve ju lajmërunë policia se nuk kam fletarrest ose diçka në polici, ja lëshmoni, ja shkruje gjobën” ata (policia) më thanë “na e dijna, largohu, largohu, mbaje distancën”, nejse u bonen 10 minuta as nuk ma shkrujshin tiketën as nuk më lirojshin”, ka rrëfyer ai për Periskopin.

B.S tregon se gjatë asaj kohe ka kontaktuar me policinë sepse sipas tij policët që e kishin ndaluar nuk po i tregonin se çfarë të bënte dhe se ndaj tij ishin treguar arrogantë.

“Po e thirri policinë 192, i thash jam B.S, jam kalimtar, jam me gru me fëmijë, qeshtu qeshtu, më thanë vendose mirë maskën, e vendosa, u sillën në mënyrë arrogante, ama letërnjoftimi, ja dhash, largohu mbaje distancën më thanë me zë të lartë, i thash “a ka mundësi me ditë, çka është gjithë ky zë i lartë, gjith ky ton, a keni mundësi një patroll se me këta policë nuk po mundëm të kuptohem, as nuk po më lirojnë as nuk po dënojnë, a keni mundësi me ma ba çahre, më thanë merre numrin e Inspektoriatit Policior, unë i thirra ata (Inspektoriatin Policor) dhe më thanë që vjen të hënë e jep një deklaratë. Unë ju thash a keni mundësi me ardhë se këta janë tu mi nxjerr fjaltë, jam më gru e me fëmijë janë tu mu tutë. Ata më thanë merri numrat e policëve që t’i identifikojmë. Tu ja marr qatij policit numrat, më tha çka po afrohesh, largohu, edhe i çova durtë edhe thash çka është gjithë kjo injorancë, edhe nuk kom ditë kurgjo, vec kur ma kanë hi boks mas kokës, njani e tjetri, më arrestuan, nuk e dijsha çka u bo, fëmija kajshin, gruja qashtu. Më kanë futë në kerr tu m’goditë me kokë edhe njoni tu m’goditë mu e ka vra koken e vetë”, është shprehur B.S

Ai po ashtu ka thënë se sjellja e policëve nuk ka qenë korrekte as në stacion policior, bile atij nuk i është dhënë as ujë për të pirë dhe se është kërcënuar nga një prej tyre.

“Po m’çojnë në stacion tu m’goditë herë njëri herë tjetri, si zbresim në stacion ja nisin tu m’goditë brinjëve, shqelma e boksa prej prapa, kur kemi hy në stacion kom kërku ndihmë me shpresë që është naj rreshter a komandant. Më kanë shti në një dhomë që është terr edhe nja dy boksa mi kanë dhënë, polici më tha “veç kurrë mos të takojë në rrugë se ki me pa kush jam unë, se e vrava kryet sherri yt”, ka rrëfyer ai.

B.S poashtu ka thënë se policët kanë ndryshuar qëndrimin e tyre, kur në stacion policior është paraqitur Inspektoriat i PK-së.

“Inspektorati më thirrke në telefon por nuk mundesha t’ia hapi, por dikur vendosa sepse më i rrahur se sa isha nuk bohesha. Rreshteri ia mbante zhagun policëve, kur erdh Inspektorati, ata menjëherë i ndërruan fjalët policia e rreshteri, as nuk m’kanë pru ujë as nuk e kanë thirr doktorin, krejt vonë, kur kanë dëgju që po vijnë Inspektorati atëherë i kanë sjellë, ujin e doktorin, as nuk më çojshin te spitali.”, ka thënë ai.

Ndryshe, B.S pas mbajtjes për 48 është liruar, ku këtë e ka konfirmuar avokati i tij, Fanol Krasniqi.

“Po tani e ka marrë fletlëshimin. Ai ka qenë i ndaluar për 48 orë. Klienti im akuzohet për kanosje të zyrtarëve policor dhe mosbindje ndaj urdhrave. Tani jemi duke pritur hetimet nga Inspektorati i Policisë”, ka thënë ai.

Edhe Inspektorati Policor ka nisur hetimet për këtë arrestim.