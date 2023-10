Rrëfehet aktorja e filmave për të rritur: E bëja pa ndjenja, nuk e njihja fare mashkullin Alby është njëra nga banoret më të komentuara të “Big Brother VIP Kosova”. Ajo njihet si aktorja e filmave për të rritur, shkruan lajmi.net. Lidhur me këtë ka folur ajo së fundi me Metin. Ajo ka rrëfyer se e gjitha është aktrim, dhe se nuk njihet me meshkujt deri në momentin e aktit. Ndër të…