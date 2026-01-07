Rrahu gruan, viktima bashkë me fëmijët dërgohen tek familja e saj
Një rast i dhunës në familje u raportua dje në Pejë. Policia ka arrestuar të dyshuarin mashkull, nën dyshimin se ka shkaktuar dhunë në familjen e tij duke rrahur bashkëshorten, e cila ka pësuar lëndime trupore. Viktima ka marrë tretman mjekësor dhe me kërkesën e saj bashkë me tre fëmijët e tyre është dërguar tek…
Lajme
Një rast i dhunës në familje u raportua dje në Pejë.
Policia ka arrestuar të dyshuarin mashkull, nën dyshimin se ka shkaktuar dhunë në familjen e tij duke rrahur bashkëshorten, e cila ka pësuar lëndime trupore.
Viktima ka marrë tretman mjekësor dhe me kërkesën e saj bashkë me tre fëmijët e tyre është dërguar tek familja e saj.
Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/