Rrahu gruan, viktima bashkë me fëmijët dërgohen tek familja e saj

07/01/2026 09:06

Një rast i dhunës në familje u raportua dje në Pejë.

Policia ka arrestuar të dyshuarin mashkull, nën dyshimin se ka shkaktuar dhunë në familjen e tij duke rrahur bashkëshorten, e cila ka pësuar lëndime trupore.

Viktima ka marrë tretman mjekësor dhe me kërkesën e saj bashkë me tre fëmijët e tyre është dërguar tek familja e saj.

Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/

