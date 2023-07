Rrahu dhe e sulmoi një femër me elektroshok, policia arreston të dyshuarën në Gjakovë Një femër është arrestuar pasi që e njëjta ka sulmuar fizikisht një femër tjetër, dhe e ka prekur atë me elektroshok. Viktimë i është ofruar ndihmë mjekësor, ndërsa nga e dyshuara është gjetur dhe konfiskuar elektroshoku. Pas intervistimit, e dyshuara me vendim të prokurorit është liruar në procedurë të rregullt. “LËNDIM I LEHTË TRUPOR &…