Rrahmani – Verona – Kjo është data kur kryhen  testet mjekësore

Lojtari i cili aktualisht luan me skuadrën e Dinamo Zagreb, është duke kërkuar një aventurë të re, dhe me shumë gjasë destiancioni i ardhshëm do të jetë Serie A.

Reprezentuesi i Kosovës duket se veçse ka arritur marrëveshje me skuadrën e Veronës, dhe pritet t’i kryej vetëm testet mjekësore.

Sipas ‘Calciomercato’, lojtari do t’i nënshtrohet testeve mjekësore të martën, transmeton lajmi.net.

Rrahmani me Dinamon e Zagrebit u paraqit 15 herë këtë edicion, duke shënuar tri gola dhe duke shtuar një asistim.

Mbetet të shihet nëse raportimet e ‘Calciomercato’ do të jenë të sakta dhe mbrojtësi nga Kosova ta zyrtarizojë transferimin e tij tek Verona. /Lajmi.net/