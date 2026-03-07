Rrahmani: Sulmet që po i bëhen Presidentes Osmani janë hakmarrje politike për shpërfaqjen që ajo i bëri Kurtit dhe VV-së
Lajme
Ish-deputeti i Partia Demokratike e Kosovës, Eman Rrahmani, ka reaguar ashpër ndaj kryeministrit Albin Kurti dhe Lëvizjes Vetëvendosje, duke i akuzuar se frikësohen nga zgjedhjet dhe humbja e pushtetit.
Rrahmani ka shkruar se “Është e rëndë situata për dikë që nga plani dhe mundësia reale për kontroll totalitar të shtetit, sot kalon në fazën e viktimizimit dhe në një luftë të hapur për ta ruajtur pushtetin me çdo kusht”.
Ai ka theksuar se që nga dita e parë si deputet ka kërkuar që vendi të shkojë në zgjedhje, duke shtuar se “Nder më të madh Republikës së Kosovës nuk i është bërë prej kohësh sesa t’i kthehet vendimi qytetarëve”.
Rrahmani gjithashtu ka komentuar sulmet ndaj Presidentes Vjosa Osmani, duke i quajtur ato “hakmarrje politike për shpërfaqjen që ajo i bëri Albin Kurtit dhe Lëvizjes Vetëvendosje”. Ai shton se Kurti dhe partitë e tij synonin “zgjedhjen e një presidenti kukull, eliminimin politik të Vjosa Osmanit dhe defaktorizimin e opozitës përmes numrave në Kuvend”.
“Një rrugë e tillë nuk quhet më demokraci, quhet autoritarizim me prirje drejt diktaturës. Koha e kalkulimeve dhe propagandes për pushtet po përfundon. Fjala duhet t’i kthehet qytetarëve”, ka përfunduar Rrahmani.
Postimi i plotë: