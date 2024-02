Rrahmani: Projektligjin për IVF e mbështes vetëm për çiftet, jo për një grua 18-vjeçare të pamartuar

“Fertilizimi i asistuar të jetë vetëm për çiftin, burrë dhe grua e jo për një grua 18-vjeçare, e cila është e pamartuar dhe që e ia ndalon fëmijës të drejtën të njohë babain, nënën, vëllain apo motrën. Nuk mbështesim ligje të tilla që mund të dërgojnë në incest dhe do të japim angazhimin tonë derisa na lejohet neve si deputet”, është shprehur Rrahmani.

Ndërsa, deputeti Eman Rrahmani i ka bërë thirrje Ministrisë së Shëndetësisë dhe ministrit Arben Vitia për kryerjen e punëve të tyre, duke ua mundësuar çifteve që kanë probleme me shëndetin e tyre riprodhues të kryejnë IFV në institucionet publike të vendit.

“Fertilizimi mund të ndodhë në Institucione Publike. Nuk ka pasur vullnet nga Qeveritë e kaluara prej më shumë se dhjetë vite prej kur ekziston udhëzimi administrative. Nuk ka vullnet, as nuk ka pasur vullnet dhe nuk është duke vazhduar të ketë vullnet edhe nga kjo qeverisje për këto tri vite. Për çiftet që kanë problem për fertilizim, ta kryejnë këtë shërbim me kosto zero në Institucione Publike”.

“Ministri me angazhimin e tij dhe investimet të cilat duhen, që ta bëjë në Institucionet publike mirëpo arsyetimi i mungesës së ligjit është thjeshtë sa për të shpenzuar debatet publike apo për t’u arsyetuar për mos investime të cilat kanë mundur. Natyrisht bashkë me 10 deputetë të tjerë të cilët i kemi paraqitur këto amandamente, e mbështesim fertilizimin e asistuar tek çiftet dhe i bëjmë thirrje ministrit Vitia të i kryejë këto punët dhe detyrat e tyre për të mundësuar çifteve që këto procedura të kryhen në Institucione Publike. Ku duhet ndërtuar dhe janë mjete të qytetarëve dhe duhet investuar, duke mos dhënë para në institucione private”, është shprehur Rrahmani.