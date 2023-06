Rrahmani: Nëse nuk fitojmë kundër Rumanisë do jemi 99 për qind jashtë kualifikimit

Përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës, Alain Giresse dhe kapiteni Amir Rrahmani janë duke folur në konferencë për media në prag të ndeshjes kundër Rumanisë.

Kosova dhe Rumania do të përballen të premten në stadiumin “Fadil Vokrri” me fillim nga ora 20:45, në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Evropian 2023.

Kapiteni i Kosovës, Amir Rrahmani ka thënë se ndaj Rumanisë do të jetë ndeshje direkte dhe nëse nuk arrijnë të fitojnë do të jetë e vështirë për reprezentacionin kosovar.

“Është ndeshje direkte ndaj Rumanisë. Duhet të tregojmë se ku jemi. Me një mosfitore nesër besoj që Rumania do të ketë diferencë të madhe ndaj nesh dhe ekipeve tjera. Stadiumi do të jetë plotë. Do të jetë përkrahja maksimale për ne. Nëse humbin rastin të fitojmë jemi 99 për qind jashtë kualifikimit” – tha Rrahmani në konferencë për media, shkruan lajmi.net.

Kosova dhe Rumania janë pjesë e Grupit I të kualifikimeve së bashku me Zvicrën, Izraelin, Bjellorusinë dhe Andorrën./Lajmi.net/