Rrahmani: LVV e analizon programin e AAK-PDK-LDK, pastaj del me të vetin Eman Rrahmani nga Koalicioni për Familje ka thënë se prezantimi i premtimeve elektorale të partive politike është çështje strategjike. Ai ka deklaruar se LVV fillimisht analizon programet e AAK-PDK-LDK dhe me pas del me premtimet e tyre. Sipas tij kjo është shumë normale pasi duan që premtimet e tyre të sfidojnë të gjitha ato…