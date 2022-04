Rrahmani lojtari i muajit te Napoli

Kapiteni i Kombëtares së Kosovës, Rrahmani po kalon në një formë fenomenale në Seria A, te Napoli.

Ai tashmë është bërë një lojtar kyç për ekipin e Lucciano Spallettit, transmeton lajmi.net.

Rrahmani është zgjedhur lojtar i muajit, këtë e ka konfirmuar Napoli me anë të një postimi në rrjetet e tyre sociale.

Qendermbrojtësi kosovar, u bashkua me ekipin e Napolit gjatë vitit 2021, nga Verona.

Ai ka aktualisht 27 paraqitje këtë sezon në Seria A dhe ka shënuar tre gola./Lajmi.net/

Amir #Rrahmani is the February Player of the Month as voted by you fans on the @socios app! 💪🥇

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/un4jSybiWM

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) April 1, 2022