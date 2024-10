Rrahmani: Do ta votoj çdo ligj që e konsideroj të dobishëm Eman Rrahamani nga Lista për Familjen, thotë se në Kuvend do ta votojë çdo ligj që ai e konsideron të dobishëm për vendin dhe qyetarët. “E kemi deklaruar edhe publikisht, secili ligj që vjen në Kuvend, dhe është i dobishëm për vendin dhe qytetarët, natyrisht që do të gjej mbështetjen tonë, kurdo që jam prezent…