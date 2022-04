Rrahman Jashari rizgjedhet në krye të SBASHK-ut

Jashari është rizgjedhur ne këtë pozitë me 121 vota për, shkruan lajmi.net.

Këtë për lajmi.net e ka konfirmuar edhe Vjollca Shala, nënkrytare e SBASHK-ut.

“Tani sa i përfundoi punimet Kongresi i 8-të i SBASHK-ut dhe është zgjedhur kryetari i SBASHK-ut, z. Rrahman Jasharaj”, tha ajo për lajmi.net.

E pyetur për mbarëvajtjen e Kongresit, ajo tha se ishte “mëse në rregull”.

“Të gjithë kanë qenë të kënaqur me punimet e kongresit dhe gjithçka ka shkuar në rregull”, tha ajo.

“Në Kongresin e 8-të të SBASHK-ut është miratuar edhe rezoluta për veprime sindikale, që e kanë miratuar delegatët e kongresit dhe ashtu mbetet më 8 prill të fillojmë me protestë dhe për hapat e mëtutjeshëm do të shohim. Pra ne nëpërmjet rezolutës do të ndërmarrim veprimet sindikale për Ligjin e Pagave, për Ligjin e Skemave Pensionale të siguruara nga shteti dhe për sigurimin shëndetësor”, tha ajo.

Në anën tjetër, SBASHK-u pritet që të hyjë në grevë të përgjithshme në rast se nuk miratohet Ligji i Pagave sipas kërkesës së tyre. /Lajmi.net/