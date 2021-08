Rrahje në një market në Prizren, një person përfundon në spital

Gjatë ditës së djeshme, Policia në Prizren kishte pranuar një informacion se në rrugën “Xhemë Gostivari” ka ndodhur një rrahje në një market.

Ngjarja ndodhi pas një mosmarrëveshje me një person të panjohur, i cili kishte qenë i armatosur dhe kishte sulmuar viktimën, duke e goditur me kokë dhe me grushte, duke i shkaktuar lëndime trupore dhe më pas i dyshuari me një veturë largohet nga aty.

Viktima më pastaj ka marrë tretman mjekësor në emergjencën e spitalit e më pas është dërguar me autoambulancë për në QKUK në Prishtinë për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore.