Rrahje në Mitrovicë, tre persona bëhen për spital
Pas një mosmarrëveshjeje në komunikacion, një person i dyshuar ka sulmuar fizikisht dy persona në Mitrovicën e Veriut. Rastin e ka konfirmuar, Erduan Baliqi, shef i planifikimit në kuadër të Operativës Rajonale Mitrovicë Veri të Policisë së Kosovës. “Pas një mosmarrëveshjeje në komunikacion një person i dyshuar i ka sulmuar dy persona, babë dhe djalë.…
Pas një mosmarrëveshjeje në komunikacion, një person i dyshuar ka sulmuar fizikisht dy persona në Mitrovicën e Veriut.
Rastin e ka konfirmuar, Erduan Baliqi, shef i planifikimit në kuadër të Operativës Rajonale Mitrovicë Veri të Policisë së Kosovës.
“Pas një mosmarrëveshjeje në komunikacion një person i dyshuar i ka sulmuar dy persona, babë dhe djalë. Një person është arrestuar dhe dy viktimat i kemi sjellë në stacion. Të tre kanë kërkuar tretman mjekësor”, tha Baliqi.
Ai shtoi se policia po vazhdon hetimet për të sqaruar rrethanat e incidentit. Tash për tash nuk raportohet për të arrestuar të mundshëm./kp