Rrahje mes disa personave në Prishtinë, dy përfundojnë në spital Një rrahje mes disa personave ka ndodhur dje në Prishtinë. Policia bën me dije me anë të raportit 24 orësh se si pasojë e rrahjes, dy viktima meshkuj kosovarë kanë pësuar lëndime trupore dhe kanë marrë tretman mjekësor. Të dyshuarit janë larguar në drejtim të panjohur për viktimat. Lidhur me rastin është njoftuar edhe prokurori…