Rrahja brutale e Sanduloviq nga autoritetet e Serbisë, flasin familjarët

Familja e politikanit serb, Nikolla Sanduloviq, ka reaguar pasi familjarit të tyre i është zgjatur paraburgimi prej 30 ditësh. Sanduloviq, ditë më parë, fillimisht është arrestuar dhe pastaj rrahur brutalisht nga BIA (Shërbimi Informativ i Sigurisë) serbe.

Familja e Sanduloviqit i ka thënë RTK-së se për momentin nuk kanë asnjë kontakt apo informacion për gjendjen e tij shëndetësore.

Familja thekson se atij i është zgjatur masa e paraburgimit në 30 ditë, për 2 arsye; e para, sepse vendosi lule mbi varrin e një vajze 7-vjeçare dhe e dyta sepse ka kontakte me persona nga autoritetet e Kosovës.

Familja Sanduloviq i është përgjigjur RTK-së për ngjarjen dhe shëndetit te tij, duke dhënë detaje:

“Të martën rreth orës 14:30, Nikolla ka raportuar në Policinë ‘Savski Venac’ se ka marrë kërcënime përmes telefonit, nga një person të cilin tani nuk po e bëjmë me dije tani, i cili tha se do të vinte për gjysmë ore dhe të dilte te porta po të mundej. Kur policia mbërriti në shtëpinë e Nikollës, ai personi thirri përsëri dhe tha se do të mbërrinin shpejt dhe se Nikolla duhet të ishte para portës. Gjatë asaj kohe, Nikolla ishte tashmë para portës me dy policë të Departamentit të Policisë ‘Savski Venac’.

Në momentin tjetër shfaqet një furgon i zi dhe persona të maskuar e kapin Nikollën, e tërheqin në furgon dhe e marrin me vete. Ai u rrëmbye nga shtëpia e tij, nuk u ndalua siç thotë Vulin, natyrisht në kundërshtim me ligjin. E rrahën nga rruga ‘Drinicke’ deri në ambientet e tyre në ‘Savski Venac’.

Pas kësaj, ata e tërhoqën zvarrë nëpër shkallët në dhomat e tyre, dy prej tyre i mbanin njërën nga duart, dy i mbanin dorën tjetër, njëri i mbante flokët dhe të tjerët e rrahën. Kanë qenë 15 Aty disa herë ka humbur vetëdijen, më pas e kanë lagur me ujë dhe me shuplaka e kanë kthyer në gjendje të vetëdijshme.

Nga ana tjetër, më 29 nëntor na erdhi informacioni se ai ishte në një intervistë informative dhe se ne duhej të prisnim në shtëpi, kur të mbaronte do të vinte. Në mëngjesin e së mërkurës marrim informacion se ndodhet në ‘VMA’ (Akademia Mjekësore Ushtarake). Pas 5 orësh pritjeje për të marrë ndonjë informacion, doktori në ‘VMA’ na thirri dhe na tha se është në gjendje të keqe, se i kanë tërhequr krahun e djathtë dhe këmbën e djathtë dhe nuk e di se çfarë ka ndodhur. Por, ai tha se mundet vetëm nga pikëpamja mjekësore të japë informacion.

Gjysmë ore më vonë, avokati mori informacionin se do të lejohej të shkonte në shtëpi dhe se do ta sillte një ambulancë. E sollën në gjendje të rëndë, këtë e shihni edhe në fotot e publikuara. Përveç tmerrit të përmendur më lart, në një moment Nikolla pushoi së funksionuari dhe iu desh ta ringjallnin. Ai gjithashtu kishte një tub.

Po atë ditë, në mbrëmje, vjen një polic me urdhër për të kontrolluar shtëpinë, me 15 policë të tjerë nga UKP ( Drejtoria e Policisë Kriminalistike), kontrollojnë shtëpinë dhe marrin kompjuterë, telefona, karta dhe disa sende të tjera të parëndësishme, dhe më pas prokurori cakton ndalimin për 48 orë në spitalin e burgut qendror. E nxjerrin nga shtëpia dhe e vendosin në urgjencë, gjatë së cilës humbet ndjenjat 3 herë. Mjeku i urgjencës deklaron se duhet të shkojë në Urgjencë. Natën tjetër ai e kalon në Qendrën e Urgjencës dhe më pas të enjten në mëngjes e dërgojnë në spitalin e burgut.

Për momentin nuk kemi asnjë kontakt apo informacion për gjendjen e tij shëndetësore.

Dje i është zgjatur masa e paraburgimit në 30 ditë, për 2 arsye:

1) sepse vendosi lule mbi varrin e një vajze 7-vjeçare

2) sepse ka kontakte me persona nga autoritetet e Kosovës

Hapi i radhës është ankimi ndaj vendimit të paraburgimit, i cili do të dorëzohet në Gjykatën e Lartë të Nishit, për çdo gjë tjetër do të informoheni përmes rrjeteve sociale, duke qenë se asnjë televizion në Serbi nuk ka qenë i interesuar të dëgjojë këtë histori të tmerrshme… duhet të dini se kjo mund t’i ndodhë kujtdo në çdo kohë.

Gjëra të tilla fshihen në Serbi, prandaj është kështu. “Shtëpitë e huaja mediatike botuan dhjetëra artikuj dhe emisione për këtë ngjarje, ndërsa në Serbi, natyrisht, heshtin”, thuhet në përgjigjen e familjes Sanduloviq, të cilët për RTK-në dhanë hollësi rreth ngjarjes dhe shëndetit të familjarit të tyre.