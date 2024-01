Rrahja brutale e Lulzim Fejzullahut ku më pas vdiq në QKUK: Me lotë në sy flet xhaxhai i tij Me 14 janar Lulzim Fejzullahu u rrah brutalisht nga dy persona. Ai mori plagë të rënda, dhe për disa ditë qëndroi në QKUK për trajtim, shkruan lajmi.net. Me 20 janar ai ndërroi jetë pasi që nuk arriti të u mbijetonte plagëve të marra. Me datë 21 janar është bërë varrimi i tij në qytetin e…