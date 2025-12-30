Rozeta Hajdari e Artane Rizvanolli larg me vota, qytetarët nuk i bëjnë pjesë të top ish-ministrave më të votuar

Dje ka filluar numërimi i votave për kandidatët për deputetë. Në Qendrat për Numërim dhe Rezultatet procesi nisi rreth orës 12:00, ndërsa në gjashtë komuna veçse ka përfunduar. E derisa po vazhdon numërimi, KQZ po publikon vazhdimisht edhe numrin e votave. Nga Lëvizja Vetëvendosje tanimë po dihen edhe më të votuarit. Por nga emrat e…

Lajme

30/12/2025 09:56

Dje ka filluar numërimi i votave për kandidatët për deputetë.

Në Qendrat për Numërim dhe Rezultatet procesi nisi rreth orës 12:00, ndërsa në gjashtë komuna veçse ka përfunduar.

E derisa po vazhdon numërimi, KQZ po publikon vazhdimisht edhe numrin e votave.

Nga Lëvizja Vetëvendosje tanimë po dihen edhe më të votuarit.

Por nga emrat e ish-ministrave që po triumfojnë aty mungojnë Artane Rizvanolli e Rozeta Hajdari.

E para e kritikuar vazhdimisht për mungesën e energjisë-elektrike dhe bashkëpunimin me kompanitë e Vuk Hamoviq, e dyta nën aktakuzë për një nga rastet më të mëdha të korrupsionit atë të rezervave shtetërore.

Deri më tani, Rozeta Hajdari ka vetëm 4 mijë e 305 vota, kurse Artane Rizvanolli ka pak më shumë 6 mijë e 321./Lajmi.net/

https://resultsparliamentary2025.kqz-ks.org/mcc?municipality=0&fbclid=IwY2xjawO97DxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFDQmF3ZXFTaDZHUWFwTENuc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHpMOJXC7d2LraMNjZWfoP2v_47uXPCkE3ftswXOWY-C_bYp8jaTyhIa7WYwB_aem_zj5H560MBQ3EflewD9tRhQ&votingStation=0&pollingClass=0

Artikuj të ngjashëm

December 30, 2025

Ramadan Morina deklarohet i pafajshëm lidhur me akuzën për pjesëmarrje në...

Lajme të fundit

Ramadan Morina deklarohet i pafajshëm lidhur me akuzën...

Zjarrfikësit në vendngjarje, pamje të zjarrit në Prizren...

Haradinaj në Ditën e Veteranit: Bashkë e mposhtëm...

Hamza uron Ditën e Veteranit: Nder e respekt...