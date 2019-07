Rozana Radi ia publikon mesazhet, ja çfarë i ka shkruar Fjolla Morina

Këngëtarja Rozana Radi ka probleme me llogarinë e saj në Instagram, shkruan lajmi.net.

Këtë e ka bërë të ditur vetë ajo nëpërmjet publikimit të një fotografie në të cilën zbulon mesazhet që i ka shkruar Fjolla Morina.

Instagrami po ja largon miqtë, andaj Rozana ka dashur që t’ua sqaroj se ajo nuk po ua heq vet ‘followin’.

“Miq mikesha kusherinj etj etj… Kam qe te enjten e shkuar qe kam prob me insta. Me pak fjale ne inst tim dalin qe une ndjek te gjithe Kinezet Aziatiket e botes (jo ata mua) dhe nuk ndjek me miqt e mi. Ose si kam fare ose i kam bllok ose nuk me kane por nuk ne shikojne asnje postim ne story apo tek muri. Me sa me spjeguan kjo ndodh kur merr nje aplikacion dhe vendos te dhenat e inst tend personal mund te te futen tek insta yt. Kujdes mos jepni te dhenat e inst tuaj ne keto aplikacione qe merrni.

Ps @fjolla.morina ti dhe shume miq te tjere nuk preferoni kuzhinen kineze ndaj sju kam 😂😂😂”, ka sqaruar Rozana./Lajmi.net/