Roza nga dhoma e gjumit me bikini: Urime 1 qershori nga kjo vajza që nuk rritet kurrë

Gezuar 1 Qershorin, diten e Femijeve nga kjo vajza qe s’do rritet kurre! 🎈 Mos u rritshi kurre brenda vetes, gjithmone ruajeni ate little Kido inside of you. Une psh e kam google-uar problemin tim mendor, dhe Google me tha se vuaj nga “Sindroma Peter Pann” 🤣🤣🤣 Dhe kam rene ne paqe me kete pjese. 😎❤️ Video e bere nga @lifeof_visanna kur ishim ne Thailand, dhe isha ne VideoCall me @rita_lati_ qe me tregonte Petit ne telefon… sepse une s’jetoj dot pa Petit. Edhe pse nuk e nxjerr shume ne instagram, dhe nxjerr Sashen 😉 #Memories #WhenInThailand