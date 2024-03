Roth i përgjigjet kërcënimeve të Vuçiqit ndaj Kosovës: Me ty në krye, Serbia nuk hyn në BE Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, së fundi tentoi të bëjë të zgjedhë Perëndimin mes Kosovës dhe Serbisë. Në një paraqitje të djeshme në një akademi, Vuçiq la të kuptojë se nëse Perëndimi zgjedh Kosovën, do ta shfrytëzojnë rastin, “ndryshe siç përjetuan në 25 vjet më parë”. Një deklaratë që u pa si kërcënim direkt për Kosovën.…