Rosie Huntington ndan foto të rralla të djalit Jack 4 vjeçar teksa mëson kalërimin

Duke postuar një koleksion fotografish në Instagram së bashku me mbishkrimin: ‘Disa gjëra që më bënin të lumtur kohët e fundit’, djali i vogël i Rosie katër vjeç mund të shihej i ulur në majë të një kalë të vogël të bardhë në një zonë për kalërim, shkruan Daily Mail.

Në një foto tjetër, Jack u ul në stolitë prej druri me pamje nga deti, dhe në një të tretën, djali i ri mund të shihej duke vështruar me dylbi ndërsa ishte ulur në një ballkon tjetër, me Rosie, 34 vjeç, duke kapur anën aventureske të djalit të saj, transmeton lajmi.net.

Duke zbuluar se ajo kishte kaluar një kohë argëtimi vonë, snap-et e tjera në ‘deponinë e fotove’ të supermodeles Rosie përfshinin një oxhak të bukur të bardhë, tre gjirafat që ishin me gjasë të këputura në një udhëtim në kopshtin zoologjik dhe dy foto të bukura të perëndimit të diellit.

Ylli i Transformatorëve gjithashtu postoi një foto të një dreke mahnitëse të vendosur, duke kapur një tryezë të shtruar bukur ulur në buzë të një trupi të madh uji, me një fshat të mrekullueshëm që shtrihej lart drejt një qielli blu.

Kjo vjen pasi bukuroshja britanike hapi fjalën për ndjekësit e saj në Instagram në prill në një Pyetje dhe Përgjigje ku ajo foli për familjen e saj./Lajmi.net/