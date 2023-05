Rooney me deklaratë të fuqishme: Man City nuk do ta mundë Realin, do ta shkatërrojë atë Ish-sulmuesi i Manchester United, Wayne Rooney ka bërë një deklaratë në lidhje me përballjen në Ligën e Kampionëve mes Real Madrid dhe Manchester City. Ish-ylli anglez thotë se City jo vetëm do ta mposhtë Madridin, por do ta shkatërrojë. “Manchester City nuk do ta mundë Real Madridin, ata do ta shkatërrojnë atë”, citohet të ketë…