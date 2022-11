Ronela Hajati takohet me yllin latin William Levy në eventin “GQ Men of the Year Awards” Të enjten, revista GQ mbajti gala mbrëmjen e saj vjetore ” GQ Men of the Year Awards” në Madrid. Në këtë event ishin të ftuar shumë personalitete nga bota e muzikës, sportit dhe aktrimit, shkruan lajmi.net. Sydney Sweeney, William Levy, Diego Luna, Joseph Quinn, Manuel Carrasco, Hector Bellerin, Jaime Lorente, Quevedo, Fernando Albaladejo, Sebastian Leilo…