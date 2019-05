Këngëtarja ka provokuar me fotografinë e fundit.

Këngëtarja shqiptare në fotografinë e fundit të publikuar në Instagram duket shumë seksi, në pjesën e sipërme e veshur me një sako, ndërsa këmbët e saj nuk i lënë vend imagjinatës, shkruan lajmi.net.

Në fotografinë e ndarë ajo kishte lënë këtë shkrim ‘Me që ka protestë, (coming soon) shumë shpejtë’ ndoshta ky ishte një paralajmërim se këngëtarja do vie me një këngë të re.

‘Pa dashni’ titullohet projekti i fundit i saj dhe numëron mbi dy milion klikime në Youtube. /Lajmi.net/