Ronela Hajati dhe Pintat bashkë në një projekt muzikor

Ronela Hajati dhe Pintat bashkë në një projekt muzikor

ShowBiz

21/10/2025 20:34

Ronela Hajati ka bashkuar forcat me dy prej emrave më të njohur të skenës së repit shqiptar, Lyrical Son dhe MC Kresha, për një super bashkëpunim muzikor.

Lajmi është bërë i ditur nga vetë Ronela përmes një postimi të përbashkët në Instagram, ku ka zbuluar titullin e projektit dhe datën e publikimit.

Kënga titullohet “Përshesh” dhe do të publikohet këtë të premte, në orën 17:00.

