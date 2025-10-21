Ronela Hajati dhe Pintat bashkë në një projekt muzikor
Ronela Hajati ka bashkuar forcat me dy prej emrave më të njohur të skenës së repit shqiptar, Lyrical Son dhe MC Kresha, për një super bashkëpunim muzikor.
Lajmi është bërë i ditur nga vetë Ronela përmes një postimi të përbashkët në Instagram, ku ka zbuluar titullin e projektit dhe datën e publikimit.
Kënga titullohet “Përshesh” dhe do të publikohet këtë të premte, në orën 17:00.