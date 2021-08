Ronaldo zyrtarisht do largohet, Juventus projekton rikthimin e Kean

Italiani do rikthehet te “Bianconerët”, sapo portugezi zyrtarisht t’i bashkohet Manchester Cityt, transmeton lajmi.net.

Sipas Gazzetta dello Sport, Kean është shumë i vlerësuar nga Allegri, andaj rikthimi në Torino do jetë shumë i lehtë.

Everton nga ana tjetër ka dhënë ‘dritën e gjelbër’ për huazim që do bëhet me obligim për 25 milionë euro.

Kean gjithashtu raportohet se ëndërron për rikthimin te Juventus, skuadër që nuk do ndalet me kaq dhe do edhe një tjetër sulmues.

Sulmuesit e tjerë në listën e “Zonjës së Vjetër” janë: Mauro Icardi, Pierre-Emerick Aubameyang dhe Alexandre Lacazette./Lajmi.net/