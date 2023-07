Ronaldo vazhdon dramat për vëmendje, krahason Kiarën me lopën?

Ronaldo së fundi ka pasur përplasje virtuale me çiftin Ejlli.

Falë tyre duket se po vazhdon të merr vëmendje, shkruan lajmi.net.

Edhe kësaj radhe ai ka sulmuar Kiarën përmes një videoje në ‘Instagram’.

Edhe pse nuk e përmend emrin e Kiarës, Ronaldo në njëfarë mënyre aludon tek ajo pasi që e përmend ekranin dhe jo muzikën, derisa flet kinse për showbizin shqiptar.

“Ndodhemi këtu në një intervistë ekskluzive me njërën prej vajzave më të komentuara të showbizzit shqiptar, që as ajo vetë nuk e di çfarë pune bënë, për çfarë del në ekran, por gjithsesi doja ta pyesja këtë vajzë në pyetjen e parë që me vinte ndërmend: Ku i ke bërë buzët?”, thotë ai në video./Lajmi.net/