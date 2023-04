Ronaldo u fotografua sërish me thonjtë e lyer, zbulohet arsyeja

Fotografia e fundit e Cristiano Ronaldos nga sauna bëri bujë të madhe në publik, para së gjithash për faktin se ai tregoi sërish thonjtë e lyer.

Ndërkohë ka mbërritur një shpjegim, i nisur nga gazeta gjermane “Bild” dhe e cila pretendon se e gjitha është për arsye praktike.

Vendosja e një shtrese mbrojtëse të llakut zvogëlon shanset për shfaqjen e baktereve dhe dihet shumë mirë se sa i përkushtuar është Ronaldo për të mbajtur një gjendje të shkëlqyer fizike.

Eagle-eyed fans spot and wonder why Cristiano Ronaldo paints his toenails black as he is pictured enjoying some downtime in the sauna.

Apparently there’s a practical reason why he, and MMA fighters, do so – it’s to prevent fungi and bacterial infections.#seanknows pic.twitter.com/PJENsqTWrH

— Sean Cardovillis (@seancardo) April 17, 2023