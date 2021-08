Ronaldo shumë afër rikthimit te Man Utd

Ronaldo vendosi të largohet nga Juventusi pas një periudhe të suksesshme tre-vjeçare në Itali, transmeton lajmi.net.

Futbollisti ishte lidhur ngushtë me një kalim te Man City, megjithatë ‘Citizens’ tani kanë hequr dorë nga mundësia e transferimit të tij.

Sipas mediave të ndryshme botërore, tani sulmuesi është gjithnjë e më afër rikthimit te Man Utd.

36-vjeçari ka kaluar periudhë të bukur në “Old Trafford” dhe duket se do të rikthehet sërish aty, për të kërkuar suksese të reja në karrierën e tij.

Thuhet se transferimi i portugezit te “Djajtë e Kuq” do të konfirmohet së shpejti. /Lajmi.net/

Cristiano Ronaldo told to Jorge Mendes he’s “open to join Manchester United” for incredible comeback. Contract to be sent in the next hours – Man Utd discussing with Cristiano and Mendes deal until June 2023. 🔴🇵🇹 #MUFC

Manchester City have never sent an official proposal.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021