Ronaldo shpërthen në lot pasi sheh videon e babait të tij

Ronaldos i është treguar një video e babait të tij, Jose Dinis Aveiro, ku ai shihet teksa lavdëron të birin për të arriturat e tij dhe shprehet krenar me punën e lojtarit.

Videoja ishte xhiruar qysh para fillimit të Kampionatit Evropian 2004, dhe i është shfaqur Ronaldos në emisionin e Piers Morgan, për të bërë që lojtari të shpërthejë në lot, transmeton lajmi.net.

“Nuk e kam parë asnjëherë këtë video. E pabesueshme. Nuk i kam parë asnjëherë këto pamje. Ku i keni gjetur.. Duhet t’ua tregoj familjes sime” ka thënë Ronaldo, i përlotur.

‘He doesn’t see me receive awards.’

In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.

@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR

