Ronaldo “shfryen” ndaj medieve: Çdo ditë flasin për mua, e dinë se pa gënjyer s’fitojnë para Cristiano Ronaldo më në fund e ka thyer heshtjen në lidhje me informacionet të fundit që kanë të bëjë me të ardhmen e tij në futboll. Portugezi kësaj here zgjodhi t’i sulmojë vetë mediumet, me arsyetimin se të njëjtat gënjejnë për të fituar para. Pesë herë fituesi i “Topit të Artë” e “arsyetoi” këtë, duke…