Ronaldo për Mbappe: Kur e shikoj duke luajtur, më kujton momentet e mia më të mira Ronaldo Fenomeni ka krahasuar Kylian Mbappen me vetën. Mbappe zhvilloi një Botëror fenomenale, duke qenë lojtari kyç në suksesin e Francës. Me golat e tij ai i dërgoi ‘Gjelat’ deri në finale të kompeticionit më prestigjioz në nivel kombëtaresh, Kampionatin Botëror. Së fundmi në një intervistë lidhur me yllin francez ka folur edhe braziliani, Ronaldo.…