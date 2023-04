Ronaldo: Nita nuk do të mbahet mend për ndonjë gjë në “Big Brother” Ronaldo ka pasur debate të forta me shumë prej banorëve. Nisur me Nitën e përfunduar me Luizin, ai nuk ka ndaluar për disa ditë rresht, shkruan lajmi.net. Sonte ai pasi pasi pa materialin e përgaditur me veprimet e tij, ai e tha fjalën e tij. Sipas tij, i vie inatë kur në shtëpi ka konkurrentë…