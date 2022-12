Ronaldo: Nëse më garantoni se Portugalia e fiton Kupën e Botës pa golat e mia, unë pranoj menjëherë Cristiano Ronaldo është treguar altruist, të paktën deklarativisht, në prononcimin të dhënë në muajin nëntor në lidhje me kombëtaren e Portugalisë dhe suksesin e saj në Kupën e Botës. Ndonëse në ndeshjen e fundit nuk u inkuadrua nga minuta e parë, pesë here fituesi i “Topit të Artë” thotë se do të gëzohej me një…