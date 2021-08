Ronaldo në vitin 2009: Unë kurrë nuk do të transferohem te Man City

Cristiano Ronaldo do të largohet nga Juventusi.

Ronaldo thuhet se karrierën do ta vazhdojë te Man City ku tashmë ka arritur marrëveshje personale për një kontratë dy-vjeçare, shkruan lajmi.net.

Mediat angleze kanë publikuar disa deklarata të futbollistit ndër vite kur refuzonte kategorikisht kalimin te Man City.

Raporti fillon me deklaratat e Ronaldos në 2009, kur ai u pyet nëse do të largohej për në City ndërsa ishte te United.

“Kurrë. City ka shumë lojtarë të mirë dhe mund të jetë një problem për United, Arsenal dhe Chelsea. Por kjo nuk më intereson. Unë jam i interesuar vetëm për të luajtur për Real Madridin dhe ekipe si Barcelona dhe Valencia “.

‘Manchester Evening News’, nxori komentet e tij të mëparshme për t’u bashkuar me Manchester City gjatë kohës së tij me Los Blancos, kur Ronaldo foli para një takimi me United në Ligën e Kampionëve.

“Të luash për Cityn jo për Unitedin? Unë nuk do ta bëj këtë, sepse zemra ime është në Manchester United, kjo është arsyeja pse.

“Mund të them se do të ishte shumë e vështirë për të luajtur në Manchester City. Shumë e vështirë për shkak të lidhjes time me Manchester United ”.

Por Ronaldos iu desh të përsëriste qëndrimin e tij për mundësinë e bashkimit me Manchester City dy vjet më vonë, pasi ‘Qytetarët’ po bëheshin gjithnjë e më të fuqishëm.

“Mendoni se paratë tani do të ndryshojnë mendje në moshën 30 vjeç? Unë nuk mendoj kështu. Unë mendoj se ky nuk do të jetë problem. Nëse do të flisni për paratë, atëherë unë do të shkoj në Katar.

“Unë ndoshta do të kisha më shumë para atje sesa në Manchester City. Nuk ka të bëjë me paratë, është me pasionin”, përfundoi Cristiano Ronaldo. /Lajmi.net/