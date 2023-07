Ronaldo në top formë, rikthehet në stërvitje me Al Nassr Ylli portugez, Cristiano Ronaldo është rikthyer në aksion. Pas pushimeve të kaluara me familjen e tij, Ronaldo ka nisur punën. Sot ai është stërvitur me ekipin e tij, Al Nassr, përcjellë lajmi.net. Al Nassr, që përfundoi si i dyti në ligë vitin e kaluar, filloi ngjitjen në futbollit saudit kur ata transferuan Cristiano Ronaldon me…