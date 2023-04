Ronaldo mbetet pa trajner tek Al Nassr, largohet trajneri Garcia Rudi García nuk do të vazhdojë të jetë trajner i Al Nassr, njofton Marca, transmeton lajmi.net. Trajneri francez është hequr nga detyra për shkak të rezultateve jo të pritshme të skuadrës dhe veçanërisht marrëdhënies së tij jo të mirë me ekipin në dhomën e zhveshjes. Përtej problemeve që raportohet të ketë pasur me futbollistët, në…