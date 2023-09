Ronaldo martohet me modelen 14 vite më të re Luis Nazario de Lima Ronaldo (47), futbollisti legjendar brazilian, vendosi që të martohet për herë të katërt. Gruaja e ish-yllit të Barcelonës, Realit, Interit dhe Milanit është modelja atraktive Selina Lox, e cila është 14 vite më e re se ai, raportojnë mediat italiane, shkruan Lajmi.net. View this post on Instagram A post…