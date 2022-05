Ronaldo lojtari i muajit në Premier Ligë

Ronaldo sot ka marr çmimin si lojtari më i mirë i muajit prill në Premier Ligë, kështu duke u dekoruar me ketë çmim për herë të gjashtë.

Portugezi tashmë ka kaluar legjendën e Man United, Wayne Rooney, i cili ishte zgjedhur lojtari i muajit në ligën angleze pesë herë me ‘Djajtë e Kuq’.

Përkundër që ekipi i Mançesterit nuk arriti të kualifikohen në Ligën e Kampionëve, Ronaldo bëri paraqitje të mira.

Në katër takimet e muajit prill, ai ka shënuar pesë gola, transmeton lajmi.net.

Ronaldo është drejt rekordit në Premier Ligë sa i përket këtij çmimi, pasi prinë sulmuesi i Tottenham Hotspur, Harry Kane më shtatë të tillë.

Këtë sezon në 30 paraqitje me United në ligën angleze, ai ka shënuar 18 gola dhe ka tri asistime./Lajmi.net/

Cristiano Ronaldo is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for the second time this season 💫#PLAwards | @Cristiano | @ManUtd pic.twitter.com/lkryrExtoD

— Premier League (@premierleague) May 12, 2022