Ronaldo i ‘dërgon mesazhe’ Fernandezit për synimet e skuadrës këtë sezon

Pas rikthimit të tij në klub për një tarifë prej 15 milion euro (12.86 milion) me bonuse të mundshme prej 8 milion euro (6.86 milion), Cristiano Ronaldo do të shpresojë që periudha e tij e dytë në klub të jetë po aq e suksesshme sa e para me ‘djajtë’.

Portugezi do të sigurohet që të gjithë shokët e tij të skuadrës të bëjnë përpjekjet e tyre më të mira pasi klubi synon të fitojë titullin e parë të ligës që nga viti 2013.

Sipas The Sun, një burim nga Manchester United tha: “Lojtarët dhe stafi stërvitor tani besojnë se kanë skuadrën më të mirë në ligë dhe mund të fitojnë Premier Ligën këtë sezon.

“Ronaldo gjithashtu ka folur me Bruno Fernandes dhe i ka thënë që t’u tregojë lojtarëve të tjerë se ata duhet ta fitojnë titullin këtë vit.

“Ata duhet të punojnë shumë dhe të fillojnë të besojnë në veten e tyre. Lojtarët nuk kanë ndalur së foluri për Ronaldon që kur ai nënshkroi dhe ata mezi presin të stërviten dhe të luajnë përkrah tij”, thuhet nga burimi i afërt i klubit.

Me Ronaldon në krye dhe me fanellën e tij me numrin shtatë, pritjet në Old Trafford janë shumë të larta.

Ai, së bashku me nënshkrimet e mëdha verore Jadon Sancho dhe Raphael Varane, kanë siguruar që menaxheri Ole Gunnar Solskjaer të ketë një shans të shkëlqyer për të fituar trofeun e tij të parë për klubin.

Aktualisht, ish-lojtari i Real Madridit po i nënshtrohet një karantine pesë-ditore pasi u kthye nga detyra ndërkombëtare me Portgualinë.

Ai mori një karton të verdhë pasi zhveshi fanellën e tij duke e festuar golin fitues të Kombëtares së tij, e cila çoi në suspendim për një ndeshje që do të thotë se ai mund të lirohet herët nga skuadra e tij kombëtare.

Pasi të ketë mbaruar periudha e tij e izolimit, ai mund të bëjë debutimin e tij kundër Newcastle United para turmës së shikuesve të shtunën më 11 shtator. /Lajmi.net