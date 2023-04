Ronaldo humb durimin, ‘shpërthen’ ndaj trajnerit të tij

Gjatë ndeshjes gjysmëfinale të Kupës së Mbretit, ndaj Al Wehda ai reagoi keq ndaj drejtuesve të ekipit të tij.

Gjatë pushimit të pjesës së parë ku Al Nassr shkoi në disavantazh prej një goli, u shfaqen pamje, transmeton lajmi.net.

Ylli portugez u pa teksa humbi durimin dhe ‘shpërtheu’ ndaj trajnerit të tij.

Al Nassr u eliminua nga Kupa e Mbretit, ky është eliminimi i tyre i dytë.

Më poshtë lajmi.net jua përcjellë momentin:

Cristiano Ronaldo fumes at his own bench as Al-Nassr go in behind at half-time 😳pic.twitter.com/gC3nzkgTzR

— Sky Sports (@SkySports) April 24, 2023