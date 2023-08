​Ronaldo fiton trofeun e parë me Al Nassrin, hero në fitoren ndaj Al Hilal Cristiano Ronaldo ka shënuar dy gola në fitoren e Al Nassrit kundër Al Hilal, në finalen e Kupës së Klubeve Arabe. Ronaldo ka fituar trofeun e parë me Al Nassrin, që prej se u largua nga Manchester United dhe iu bashkua ligës saudite. Skuadra e Ronaldos e mposhti Al Hilal me rezultat të ngushtë 2:1…