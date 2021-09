Ronaldo fantastik, Portugalia fiton me përmbysje ndaj Irlandës

Ndeshja mes Kombëtares së Portugalisë dhe asaj të Irlandës është mbyllur me rezultat 2-1, shkruan lajmi.net.

Ndeshja nisi më mirë për portugezët që patën iniciativën e lojë ndërsa irlandezët mbroheshin.

Ishte min e 15’ kur vendasit humbin penalltinë në min e 15’ kur u tregua i pasaktë Cristiano Ronaldo.

Mysafirët duket sikur u ‘ndezën’ më pas dhe gjetën golin e epërsisë në min e 45’ përmes John Egan.

Në pjesën e dytë portugezët morën kontrollin e lojës në përgjithësi dhe patën shumë raste shënimi.

Golin e barazimit e gjetën në min e 89’ ku pas një harkimi më së miri në zonë u gjend Cristiano Ronaldo që realizoi me kokë për 1-1.

THE GOAL THAT MADE CRISTIANO RONALDO THE GREATEST INTERNATIONAL GOALSCORER EVER.pic.twitter.com/WY2PnyozfE

— Mu. (@ElBichu7) September 1, 2021